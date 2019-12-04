مصر | التفاصيل الكاملة لإحالة أوراق 3 أشقاء في بورسعيد للمفتى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لإحالة أوراق 3 أشقاء في بورسعيد للمفتى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"موظف التأمينات".. تلك الشخصية التى تعاطف معها أهالى محافظة بورسعيد فور تداول الأخبار عن مقتله داخل محل عمله ليلًا، وقتما كان يقضي ساعات طويلة ليلا ونهارا بالعمل لاستكمال أعمال مكتبه الذي كان يشهد ضغطًا كبيرا على مدار اليوم كونه احدى مكاتب التأمينات الرئيسية، ويضاف إلى ذلك مساعدته لبعض المواطنين والتي كانت احدى الأشقاء من بينهم.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم، وإيهاب محمد علي، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 3 أشقاء إلى فضيلة المفتي، لاتهامهم بقتل صراف أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حي الشرق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو الماضي عندما فوجئ موظفوا مجمع البريد الكائن بحي الشرق، مصرع موظف يبلغ من العمر 58 عاما، بمكان عمله، نتيجة إصابته بتسع طعنات نافذة بالصدر والبطن والرقبة، وتم نقله بعد معاينة الشرطة والنيابة العامة إلى مستشفى الحميات ببورسعيد.

وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي المكلف من اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، أن المجني عليه اعتاد الحضور لصرف المعاشات ليلًا، تيسيرًا على المواطنين من كبار السن، وأن المتهمين استغلوا الهدوء الذي يشهده المبنى ليلًا لتنفيذ جريمتهم، وأن المتهمين هم 3 أشقاء بينهم امرأة يعطف عليها القتيل لظروفها المالية الصعبة.

وأكدت التحريات، أنهم قد اتفقوا على قيام شقيقتهم بإيهام القتيل بحاجتها الضرورية لمبلغ مالي، واستعطاف القتيل للحضور إليه ومنحها المبلغ، وفور وصوله هاجمه شقيقيها واستوليا على مبلغ مالي كبير، وسددا عدة طعنات بجسده حتى فارق الحياة.

