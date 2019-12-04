مصر | الخارجية: وفاة 4 مصريين جراء انفجار مصنع سيراميك في الخرطوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية: وفاة 4 مصريين جراء انفجار مصنع سيراميك في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن أربعة مواطنين مصريين قد توفوا فى حادث انفجار مصنع للسيراميك بمدينة الخرطوم بجمهورية السودان.

وأوضح هاشم، فى بيان صحفى، أن الحادث وقع أثناء شحن مستودعات الغاز المُسال بالمصنع وهو ما أدى إلى انفجار هائل أودى بحياة ما يزيد عن عشرين ضحية من جنسيات مختلفة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية أن السفير حسام عيسى، سفير مصر بالخرطوم، تواصل فور وقوع الحادث مع مدير المصنع والمسئولين السودانيين، حيث تتوالى جهود واتصالات السفارة المصرية بكافة الجهات السودانية المعنية لضمان سرعة نقل الجثامين إلى أرض الوطن بعد استيفاء الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازى لأسر الضحايا فى مصابهم الأليم، وتدعو المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.