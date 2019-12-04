مصر | أمن الجيزة يكشف كواليس ترك توأم داخل حضانة بأوسيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يكشف كواليس ترك توأم داخل حضانة بأوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، عن ملابسات واقعة ترك طفلين توأم داخل دار حضانة بمركز أوسيم، وتبين أنه كان تبلغ للمقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم من "امنيه ع.خ.م.ع"، 38 سنة، مالكة حضانة مريم أكاديمي الكائنة بدائرة المركز، بانها حال تواجدها بالحضانة عملها حضرت سيده منتقبة وبصحبتها توأم ( ذكر البالغ عمر كا منهما سنة ونصف) وقررت انها تعمل ممرضة، وطلبت إيداع الطفلان بالحضانة لحين عودتها من عملها، إلا أنها لم تعد مرة أخري.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات عن تحديد والدة الطفلان وتبين انها تدعي "رشا ه.ع.ه.أ"، 38 سنة، ربة منزل مقيمة الساحل، بمحافظة القاهرة زوجة "محمد ص.ع.م"، 30 سنة، طبيب أسنان وأن الطفلان نجل الأخير ( مازن، محمد مواليد 1-8-2018).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من ضبطهما واقتيادهما إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهما قررا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، بانهما تزوجا منذ عامين دون موافقة أهلية الزوج وأنجبا الطفلان ولعدم مقدرتهما علي مراعاتهما اتفقا علي التخلي عنهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، واحالهما اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة للنيابة العامة لتولى التحقيقات.

