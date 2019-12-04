شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الملتقى الكشفي الثاني بـ«المدينة الشبابية» في أبوقير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، إن وزاره الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ومشاركة مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامه للشباب أطلقت الملتقى الكشفي الثاني للتنمية المستدامه بالمدينة الشبابية بأبوقير شرق الإسكندرية أمس، الذي يستمر حتى 6 ديسمبر الجارى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ووأوضحت «الشريف» في تصريحات صحفية الاربعاء أن الاسكندرية تشارك في الملتقى الكشفى بـ12 جوال وجوالة من فريق مركز شباب الحرمين ومنسق الجوالة مشيرة إلى أن الكشافة هي جزء لا يتجزء في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة لأجل عالم الأفضل واليوم الكشافة تسلط الضوء على قضايا الشباب والتعليم والقضايا التي تختص الكشافة بشكل أكبر ليكون أعضاء الحركة الكشفية مواطنين فاعلين في مجتمعاتهم، ويكونوا جزء في خدمة مجتماعاتهم المدنية من خلال الكشفية .

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ولفتت إلى ان المنظمة العالمية للحركة الكشفية ستطلق قريباً وفق رؤية واستراتيحية الكشافة أهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ لتحفيز قرابة 50 مليون كشاف حول العالم للعمل وتحقيق هذه الأهداف للتنمية .

وفى السياق ذاته، قالت «الشريف» إن المديرية اطلقت أيضاً «خطة منتديات المرأة» بمركزى شباب الانفوشي وأحمد عرابى من خلال ورشة عمل لتعليم المخلالات فضلا عن ورشة الخياطة والكورشية بمركز شباب سموحة الانفوشى والتى تهدف هذه الانشطه إلى تمكين المرأة فدون تمكين حقيقي يتيح للمرأة الاستقلال الذاتى ويحرر طاقاتها للعطاء ويدعم مشاركتها بيسر وأمان، لا يكتمل أي جهد تنموي ولا ينجح في تحقيق أهدافه ولهذا فإن تمكين المرأة لا يمثل شأناً أو مطلباً خاصاً بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله.

وأوضحت وكيل الوزارة أن الورش تأتى في إطار إعلان عام ٢٠١٧ عاماً للمرأه وانطلاقا من أهداف التنميه المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ التي تتضمن تمكين المراه واستقلالها اقتصاديا هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات التي تصل بنا إلى استقلال المراه اقتصاديا ومن هذا المنطلق تانى الورش لتحقيق الهدف المنشود وهو تعليم حرفه لتصل من خلالها إلى الاستقلال المادى حيث تهدف هذه الورش إلى وجود اقتصاد مستقل للمراه وصولا لتمكينها واستقلالها .