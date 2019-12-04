شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 محظورات و9 غرف عمليات.. «تعليم الإسكندرية» تستعد لامتحانات نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، انتهاء الاستعدادات الإدراية والقانونية اللازمة لاجراء امتحانات الفصل الدراسى الاول على مستوى الادارات التعليمية الثمانية بالاسكندرية .

وقال «الديب» أنه ترأس اجتماعاً موسعاً ضم مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية ( رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي وتعليم فني وتربية خاصة ) ووكلاء الإدارات وشئون الطلاب والتوجيه المالي والإداري والتعليم الخاص والمتابعة والاتصال السياسي والتخطيط والمتابعة والشئون المالية والإدارية والتعليم العام والشئون التنفيذية لبحث الاستعدادات النهائية للامتحانات .

وشدد «الديب» خلال الاجتماع على توفير الأثاث اللازم والالتزام بإقرارات الموانع للعاملين بكنترول المدرسة والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019- 2020 على أن يكون الأسبوع الأخير من الدراسة للمراجعات كما تم التنبية على المحظورات العشرة وهى الالتزام التام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكيد على الانتهاء من تدريس المقررات الدراسية الالتزام التام بالمواصفات القياسية للورقة الامتحانية وأن تكون الأسئلة بعيدة عن الغموض أو التعقيدات ولا تحمل أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية والدقة المتناهية في تقدير درجات الطلاب والمراجعة الشاملة للورقة الامتحانية قبل رصد الدرجات في الشيت الورقي والبرنامج الخاص بالكنترول المدرسي على الحاسب الآلي وعدم إعلان النتائج إلا بعد اعتمادها رسميا وإتاحتها لأولياء الأمور بكشوف معلقة بلوحة إعلانات المدرسة فضلا عن تشكيل 9 غرفة عمليات واحدة مركزية بمقر المديرية بقيادة وكيل الوزارة وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة من الادارات الثمانية لمتابعة أعمال الامتحانات بجميع الإدارات والتأكيد على الدور المهم للموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.