شكرا لقرائتكم خبر عن وليد البطوطي يكشف سر عودة السياحة البريطانية لشرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق وليد البطوطي، الخبير السياحي، ومستشار وزارة السياحة الأسبق، على قرار عودة السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ خلال فصل الشتاء، قائلًا إن الاستقرار الأمني والاقتصادي وقوة الدبلوماسية المصرية تجبر البلدان على فك المحاذير التي كانت تضعها سابقًا.

وأوضح «البطوطي»، خلال مداخلة تليفونية، مساء الأربعاء، أن السائح يبحث عن الراحة والأمن والأمان، وأن مصر مقصد سياحي مناسب ماديًا للجميع.

وتابع: «لدينا خدمة 5 نجوم بشرم الشيخ هذا العام، وبأسعار منافسة»، مؤكدًا أن الأمن والأمان والثبات الاقتصادي في البلد، بالإضافة إلى مجهود وزارتي السياحة والآثار، أدى إلى عودة السياحة البريطانية مرة أخرى إلى شرم الشيخ.