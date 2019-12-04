شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح عطل خط مياه الخانكة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير جميع المعدات والإمكانات اللازمة والجهود لسرعة إصلاح عطل خط المياه الرئيسي قطر 700مم GRB المغذي لمدينة الخانكة بقرية أبوزعبل وعودة المياه للمناطق المتأثرة.

وأعرب «مجاهد» عن أسفه لقطع المياه عن مدينة الخانكة لإصلاح العطل المفاجئ بخط المياه قطر 700مم، مشيرا إلى أنه يتابع بنفسه أعمال الإصلاح على مدار الساعة.

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وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أنه تم توفير سيارات مياه صالحة للشرب بكافة المناطق المتأثرة من الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية عن قطع مياه الشرب بمدينة الخانكة ومنطقة أبوزعبل والقرى التابعة لها، الأربعاء، لوجود عطل بخط المياه الرئيسي، حيث جرى الدفع بالفرق الفنية للعمل على سرعة إصلاح العطل.

وأهابت الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أوعلى رقم الخط الساخن 01201054100.