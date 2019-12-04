شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: التسبيح ينشط الروح ويداوى النفس والموسيقى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حضر اللقاء مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، والكهنة والشمامسة وشعب الكنيسة، حيث القى قداسته كلمة روحية للحاضرين.

وقرأ قداسة البابا تواضروس الثانى جزء من إنجيل القديس لوقا البشير والخاص بزيارة السيدة العذراء مريم إلى إليصابات أثناء فترة حملها، وتحدث حول موضوع "التسبيح بهجة الكنيسة" بمناسبة اقتراب شهر كيهك والذى يعرف عنه أنه شهر تتلى فيه تسابيح وصلوات وتماجيد روحية احتفالا بالسيدة العذراء مريم واستعدادا لميلاد السيد المسيح.

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وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إن التسبيح هى الصلاة المنغمة، والتسبيح في الكنيسة يأخذ الصورة الأكبر من العبادة، لافتا إلى أن التسبيح والألحان الموجودة فى الكنيسة إحدى الصور التى تحافظ على العقيدة الأرثوذكسية، وأن التكرار هو وسيلة لحفظ العقيدة من النسيان، وأن التسبيح يرسم العقيدة داخل الوجدان.

وأضاف أن التسبيح ينشط الروح ودواء لسلامة النفس، موضحا أن الموسيقى من أقدم الفنون التى عرفها الإنسان منذ بدء الخليقة، وهى علم له قواعد ونظريات وحروف يتم تدريسها، كما أنها لغة تكتب وتقرأ وتسمع، مشددا على ضرورة أن تكون الصلاة باتضاع.

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى قد شهد احتفالية دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون بمرور 60 عاما على رهبنة نيافة الأنبا صرابامون رئيس الدير بحضور عدد من أحبار الكنيسة ورهبان الدير وطالبى الرهبنة به.