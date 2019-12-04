شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الدقى يجرى جولة للتفتيش على التزام المحلات بالاشتراطات البيئية والان مع تفاصيل الخبر
كما قام رئيس حى الدقى، بمراجعة الرسومات الهندسية وبصحبته مهندسى إدارة التنظيم فى محلات شهيرة لإمكانية السماح لهم بالتجديد أو إصدار التراخيص الجديدة بالحى، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالف لتحقيق الرد العام.
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