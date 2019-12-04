رئيس حى الدقى يجرى جولة للتفتيش على التزام المحلات بالاشتراطات البيئية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، جولة للتفتيش على رخص المحلات والتنبيه بالالتزام بالاشتراطات البيئية، وخاصة وضع سلات القمامة أمام المحلات وفى حالة مخالفة ذلك يتم تحرير غرامة 500 جنيه فورا، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالتواجد الميداني لرؤساء المدن والأحياء لمتابعة كافة الأعمال بهدف الارتقاء بمستوى الأداء لمحاولة اكتساب رضا المواطنين. Advertisements كما قام رئيس حى الدقى، بمراجعة الرسومات الهندسية وبصحبته مهندسى إدارة التنظيم فى محلات شهيرة لإمكانية السماح لهم بالتجديد أو إصدار التراخيص الجديدة بالحى، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالف لتحقيق الرد العام.

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