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نقابة الأطباء البيطريين تبدأ توثيق المنشأت البيطرية لإبراز دور الطب البيطرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، مقرر اللجنة الثقافية، إن اللجنة بدأت خلال الفترة الأخيرة، تنفيذ مشروع ضخم، يتم لأول مرة داخل النقابة، وهو توثيق كافة المنشأت البيطرية على أرض مصر، من حيث تاريخ إنشائها، ودور إداراتها المختلفة للمواطنين والمجتمع، والتى من بينها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، معهد بحوث صحة الحيوان، معهد المصل واللقاح، ومعهد التناسليات، وجمع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، والجامعات التى تضم كليات للطب البيطرى، والبالغ عددها 18 جامعة.

 

وأكد قاسم، فى بيان، أن ذلك يهدف للتأكيد على أن الطب البيطرى والمؤسسات المتخصصة بمجالاته المختلفة، لا تعمل فى جزر منعزلة، من خلال توضيح أدوار تلك المنشآت فى خدمة المجتمع، والمهام المنوط بها الطبيب البيطرى للعمل عليها، من خلال هذ التوثيق، لافتا إلى أنه سيتم إبراز دور والمهام الثقيلة المُلقاه على عاتق الطبيب البيطرى، كونه خط الدفاع الأول عن الإنسان، من خلال عرض الخدمات المتنوعة لجميع المنشأت البيطرية.

 

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وأضاف أن ذلك المشروع هو الأول من نوعه بالنقابة، قائلا: لم يكن هناك أى قاعدة لتلك المؤسسات من قبل، وبالتالى تضع اللجنة حاليا حجر أساس ذلك التوثيق للخدمات البيطرية، من خلال التسجيل مع كافة الجهات المعنية بالطب البيطرى، ونشرها على الموقع الخاص بالنقابة.

 

 

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