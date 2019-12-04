شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء البيطريين تبدأ توثيق المنشأت البيطرية لإبراز دور الطب البيطرى والان مع تفاصيل الخبر
وأكد قاسم، فى بيان، أن ذلك يهدف للتأكيد على أن الطب البيطرى والمؤسسات المتخصصة بمجالاته المختلفة، لا تعمل فى جزر منعزلة، من خلال توضيح أدوار تلك المنشآت فى خدمة المجتمع، والمهام المنوط بها الطبيب البيطرى للعمل عليها، من خلال هذ التوثيق، لافتا إلى أنه سيتم إبراز دور والمهام الثقيلة المُلقاه على عاتق الطبيب البيطرى، كونه خط الدفاع الأول عن الإنسان، من خلال عرض الخدمات المتنوعة لجميع المنشأت البيطرية.
وأضاف أن ذلك المشروع هو الأول من نوعه بالنقابة، قائلا: لم يكن هناك أى قاعدة لتلك المؤسسات من قبل، وبالتالى تضع اللجنة حاليا حجر أساس ذلك التوثيق للخدمات البيطرية، من خلال التسجيل مع كافة الجهات المعنية بالطب البيطرى، ونشرها على الموقع الخاص بالنقابة.
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