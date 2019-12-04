شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لانتخابات نادى النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نادى النيابة الادارية أعمالها فى اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد الكلى لنادى النيابة الادارية. تقدم للترشح المستشار الدكتور الشافعى صالح سكرتير عام النادى الحالى على مقعد رئيس مجلس الادارة. Advertisements كما تقدم المستشار عبدالمحسن محمود بأوراق الترشح عن مقعد السادة المستشارين ممن اكتمل عطائهم، و المستشار ريمون ماهر عن مقعد المستشارين، والمستشار احمد عبد الظاهر و المستشار مصطفى الشربينى عن مقعد رؤساء النيابة، والمستشار محمد نصار والمستشارة نرهان زكريا عن مقعد وكلاء النيابة من الفئة الممتازة، كما تقدم المستشار عمرو سامى، والمستشار محمد أمين عن مقعد وكلاء النيابة. وتستمر اللجنة فى تلقى طلبات الترشح حتى 3 ديسمبر الجارى.





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