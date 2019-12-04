شكرا لقرائتكم خبر عن ليبرمان: نعيش أسوأ أيام فى تاريخ إسرائيل بعد فشل اختيار رئيس وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" افيجدور ليبرمان أن إسرائيل- دولة الاحتلال- تعيش حالة سياسية هى الأسوأ منذ إقامتها حيث لم يتم اختيار رئيس وزراء حتى الآن، و ليس أمام الجميع سوى حلين و هما إما الدعوة لانتخابات ثالثة فى أقل من عام، أو الموافقة على تشكيل حكومة ضيقة لا تضم معظم الأحزاب الإسرائيلية .

وأشار " ليبرمان" أنه ملتزم بمبادىء وثوابت حزبه وهو عدم التوصل لأى اتفاق مع تحالف " أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس الذى فشل فى تشكيل حكومة بعد تكليفه من قبل رئيس الدولة رؤفين ريبلين.

وأكد ليبرمان أنه أبلغ مقربين منه الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة التى ربما ستكون فى 25 فبراير المقبل ، بينما تحاول الأحزاب الأخرى منع حدوث ذلك.

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