شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة شرق الإسكندرية يكرم شرطية لنجاحها فى إحباط دخول مواد مخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية والمستشار محمد مندور نائب رئيس المحكمة، اليوم الشرطية رندا فتحى محمود، لنجاحها فى تأمين مبنى المحكمة وإحباط دخول مواد مخدرة وأسلحة بيضاء إلى مبنى المحكمة أكثر من مرة أثناء فترة خدمتها. وقدم رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية شهادة تقدير للشرطية تقديرا لجهودها وتفانيها فى العمل وحسها الأمنى وتفتيش المترددين على المحكمة يوميا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس محكمة شرق الإسكندرية يكرم شرطية لنجاحها فى إحباط دخول مواد مخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.