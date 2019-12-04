شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يمنح طفلا تصريحا دائما مجانا لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، مساء اليوم الأربعاء، الطفل على صبرة، و الذى انتشر عنه فيديو علي السوشيال ميديا يروى قصة كفاحه، حيث أصبح العائل الرئيسى لأسرته بعد أن تركهم والدهم مما اضطره إلي بيع الجوارب لكسب قوت عيشه من أجل أسرته و استكمال دراسته وهو في الثانية عشر من عمره، معلنا فى الفيديو عن رغبته فى أن يصبح عالما للآثار عندما يكبر.

و عندما شاهد وزير الآثار الفيديو الخاص بالطفل على قرر أن يقابله لتشجيعه.

و خلال المقابلة هنأ وزير الآثار الطفل علي كفاحه و شجاعته، وأكد عليه ضرورة اجتهاده في الدراسة، ومنحه تصريح زيارة مجانى له و لأخيه لزيارة جميع المتاحف و المواقع الأثرية بمصر، و ذلك للتعرف بصورة أعمق على تراث وآثار بلاده، كما أهداه أيضا مستنسخ من قناع الملك توت عنخ أمون و مجموعة من الكتب الأثرية الخاصة بالأطفال.

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