شكرا لقرائتكم خبر عن فساد ناصر الخليفى «مهندس الصفقات القطرية المشبوهة» يطارده فى 4 دول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت الصحف والميديا العالمية، الضوء على فساد القطرى ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، ومجموعة قنوات بى إن سبورت القطرية، حيث تحوم حوله عدد من قضايا الفساد، من ضمنها حقوق بث بطولات كرة القدم، واستضافة قطر كأس العالم.

ورصد "فيديو جراف" تم تداوله، فساد ناصر الخليفى، حيث يعتبر رجل الصفقات القطرية المشبوهة، وذراع قطر فى عالم الرياضة، وإن تمثيله لنظام حوله الشبهات جعله تحت المجهر.

وذكر الفيديوجراف أن ناصر الخليفى يظهر فى العلن كرئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى المملوك لدولة قطر، ولكن فى الظل يقوم بمهام مشبوهة لصالح نظام تميم تجعله مطلوبا للتحقيق فى 4 دول حول العالم.

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وأضاف، أن القضاء المصرى فرض غرامات ضد الخليفى بنحو نصف مليار إسترلينى، وفقا لأحكام محكمة القاهرة الاقتصادية بسبب خرقة قانون حماية المنافسة، كما أن سويسرا تحقق معه فى فساد ورشوة قناة بى إن سبورت، حيث الحصول على حقوق البث من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بالإضافة إلى عقود مشبوهة لتسهيل حصول قطر على استضافه كأس العالم، حيث يتعاون فيه وزارة العدل الأمريكية مع النائب العام السويسرى.

وأشار، أن السلطات الأمريكية تراقب نشاطاته للتأكد من شرعيتها، كما أنه فى فرنسا داهمت السلطات الفرنسية من قبل مكاتب شبكة بى إن سبورت للتحقيق فى رشاوى للفيفا، كما يتم التحقيق فى شرائه حقوق بطولة ألعاب القوى عبر شركة أغذية للالتفاف على القانون، حيث الالتفاف حول القانون.