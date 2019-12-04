شكرا لقرائتكم خبر عن فخري الفقي: مبادرة إنقاذ المصانع المتعثرة تدعم المنتج المحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إن القطاع الصناعي في مصر، يقود عملية النمو، ويخلق مزيداً من فرص العمل، ولهذا كانت مبادرة الحكومة اليوم، بتخصيص 100 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أن الدولة قطعت شوطا كبيرا في مجال البنية الأساسية، التي حفزت النمو وخلقت مزيدا من فرص العمل، وجاء دور الاهتمام بالقطاع الصناعي.

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وتابع أن القرض الذي ستحصل عليه المصانع المتعثرة في إطارة مبادرة الـ 100 مليار جنيه، يعتبر قرضا ميسرا، حيث يصل سعر الفائدة إلى 6 % فقط، وهذا الدعم تتحمله البنوك المصرية بما فيها البنك المركزي، والحكومة ممثلة في ووزارة المالية .

وأوضح الفقي، أن هذه المبادرة تخاطب القطاع الخاص في المقام الأول، وفقاً لما أكد عليه الرئيس السيسي، عندما قال «إن القطاع الخاص قاطرة النمو في مصر» .

وأشار إلى أن هناك 4500 مصنع تابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في بورسعيد، ستشملها مبادرة الحكومة «تخصيص 100 مليار جنيه لدعم المصانع المتعثرة»، وذلك لتوفير المنتجات للمواطن المصري بأقل من سعر المستورد طبقاً لتوجيهات الرئيس للحكومة.