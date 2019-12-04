شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور للجرارات الجديدة علي قضبان ميناء الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصلت عصر اليوم الدفعة الأولى من الجرارات الأمريكية الجديدة والبالغ عددها ١٠ جرارات من إجمالي ١١٠ جرارًا، يتم تصنيعها لصالح مصر من قبل شركة «جنرال الكتريك» الأمريكية. وصول الجرارات الجديدة لميناء الإسكندرية وصول الجرارات الجديدة لميناء الإسكندرية وصول الجرارات الجديدة لميناء الإسكندرية وصول الجرارات الجديدة لميناء الإسكندرية وصول الجرارات الجديدة لميناء الإسكندرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول صور للجرارات الجديدة علي قضبان ميناء الإسكندرية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.