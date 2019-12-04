شكرا لقرائتكم خبر عن مارجريت عازر: الخلاف على قانون الأحوال الشخصية « خناقة على الورق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مارجريت عازر عضو مجلس النواب، إن الخلاف القائم، حول قانون الأحوال الشخصية، يرجع لوجود ثلاث مشاريع قوانين مقدمة، من مجلس النواب، والمجلس القومي للمرأة، ومشيخة الأزهر، والخلاف يعتبر«خناقة على الورق»، وهذا شئ خطير.

وأضافت خلال لقاء تليفزيوني، أن نسبة الطلاق بلغت 51% وتعدت المعدلات الآمنة.

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وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية معني بالطفل قبل الام والأب، لأنهم مستقبل الغد.

وتابعت أن رؤية المشرع دائما تنحاز لطرف على حساب الآخر، حيث إن كل مشروع قانون مقدم، يتضمن تحيز لطرف على حساب الاخر سواء الأب أو الأم.

وأردفت أن هناك حلولا لمشكلة الطلاق تتمثل في الإرشاد والنصح والتدريب للشباب المقبل على الزواج، وتعريفهم بمسؤولياتهم لتفادي الوقوع في أسباب الطلاق.