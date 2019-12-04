شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السكة الحديد يتابع سير العمل بمحطات «القاهرة - بنها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة تفقدية، صباح الأربعاء، للمرور على محطات خط القاهرة/ بنها لمتابعة ودفع العمل في مشروعات نظم الإشارات على الخط.

ووجه المهندس أشرف رسلان بغلق كافة المعابر غير القانونية وغلق الفتحات في الأسوار الموجودة في بعض المحطات، كما استمع رسلان إلى شكوى بعض الموظفين وقام على حلها.

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ووجه المهندس أشرف رسلان بمراجعة تركيب جميع عربات خط الشرق، وأكد على أهمية دهان المكاتب الإدارية بمحطة شبرا للظهور بشكل لائق.

كما وجه بسرعة مراجعة حنفيات الحريق وكذا مراجعة وسائل الحماية المدنية.

وأكد أهمية الاهتمام بنظافة المحطات وتقليم الأشجار وتهذيبها وإزالة الحلفا على طول الخط.

ووجه رئيس الهيئة بضرورة غلق الفتحات غير القانونية بمحطة قليوب.

وتابع رسلان أعمال تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة الإسكندرية بمحطتي طوخ وسندنهور لدفع العمل بالمشروع.