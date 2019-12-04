شكرا لقرائتكم خبر عن مكرم محمد أحمد: اتفاق السراج وأردوغان «خيانة وجريمة كبرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اتفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهدد الأمن المصري، وأمن ليبيا الداخلي في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

وأشار مكرم محمد أحمد، خلال لقاء تليفزيوني، إلى أن فايز السراج باتفاقه مع أردوغان ارتكب جريمة كبرى في حق ليبيا والأمة العربية تصل إلى حد الخيانة.

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ونوّه مكرم محمد أحمد بأن فايز السراج ينفق أموال الشعب الليبي على الميليشيات الإرهابية المسلحة التي تسيطر على الغرب الليبي.

وأكد مكرم محمد أحمد أن تلك الميليشيات الإرهابية المسلحة تعمل من أجل مصالحها الشخصية فقط، وتستنفد نفقات مالية كبيرة.

وأشار إلى أن اتفاق السراج مع أردوغان جاء لمصالح ذاتية وليست موضوعية، انطلاقًا من خوفه على نفسه من المشير خليفة حفتر وليس أمن واستقرار ليبيا.