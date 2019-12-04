شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي يفتتح الملتقى العلمي الأول للمشروعات العلمية لذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتحت قيادات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الأربعاء، فعاليات «الملتقى العلمي الأول للمشروعات العلمية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة»، والذي تستضيفه الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي، بمناسبة احتفالات مصر والعالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتضمن عرض للابتكارات والمشروعات والاختراعات والبرمجيات التي قام بها طلاب الهندسة بعدد من المعاهد والأكاديميات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحت رعايتها.

شارك في الافتتاح وتفقد أعمال الطلاب بالمعرض المستشار بهاء مختار، الأمين العام المساعد للمجلس لشؤون الإعاقة؛ اللواء هاني أحمد نبيه، الأمين العام المساعد للمجلس القومي لشؤون الإعاقة للشئون المالية والإدارية؛ والإعلامي والكاتب الصحفي حسام الدين الأمير؛ المستشار الإعلامي للمجلس؛ ومن قيادات الأكاديمية الدكتور؛ محمود السيد جاد الله؛ عميد الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي؛ ومن وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أحمد فرج؛ رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية؛ وأحمد أبوالمحاسن، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة.

وقام الطلاب المشاركون في المعرض بعرض ابتكاراتهم التصميمية في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتنمية المجتمع؛ والتي تعمل على تمكينهم من الإتاحة التكنولوجية والمعرفية والمكانية.

وقام قيادات القومي للإعاقة بالحديث مع الطلاب المبتكرين حول ابتكاراتهم وآليات تنفيذها لخدمة مجتمع ذوي الإعاقة؛ حتى يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأفكار والابتكارات وأن تكون محل تطبيق حقيقي لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.