شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكندرية الأزهرية» تخصص 8 معاهد دينية للدارسين بمحو الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، بدء الدراسة لفصول محو الأمية (الفترة المسائية) بمعاهد الإسكندرية الأزهرية الأربعاء بمشاركة صفاء صبحي، المنسق العام لتعليم الكبار، التي تحدثت مع الدارسين حول أهمية التعليم للفرد والأسرة، وشجعتهم على إكمال دراستهم للمراحل التعليمية التالية.

وأوضح «أبوزيد» أنه تم تحديد مواعيد مناسبة للدارسين، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار من خلال تخصيص 8 معاهد أزهرية في نطاق الإسكندرية وهى معاهد فتيات القراءات بمحطة مصر ومعهد كوثر النجار بأبيس 8 وبرج العرب النموذجي في برج العرب الجديدة ومعهد بنين أبوالعزائم بأبيس الرابعة ومعهد المهاجرين بطريق العوايد بخورشيد ومعهد المسيري في قرية المسيري بالنهضة العامرية ومعهد الجندي بقرية أبومسعود في العامرية ومعهد الشهيد وليد جمال زين الدين بالناصرية القديمة.

وفى سياق متصل، قرر «أبوزيد» إجراء حركة تنقلات داخلية في المنقطة شملت 5 مديري عموم الإدارات التعليمية إلى إدارات أخرى لصالح العمل وتنشيط العملية التعليمية وضخ دماء جديدة، حيث شملت الحركة نقل مجدي محمد على ليكون مديرًا لإدارة شرق التعليمية، وعبدالمنعم الخضيري ليكون مديرًا لإدارة غرب التعليمية، وعبده مخلوف ليكون مديرًا لإدارة وسط التعليمية، وعصام فوزي ليكون مديرًا لإدارة العامرية، فيما يبقى محمد عبدالسلام مديرًا لإدارة المنتزه التعليمية.