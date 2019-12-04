شكرا لقرائتكم خبر عن «عايشين بخيرها».. برنامج لدعم فلاحات البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مديريتا الزراعة والتضامن الاجتماعي بالبحيرة بروتوكول تعاون مع هيئة كير مصر بحضور اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لإطلاق برنامج «عايشين بخيرها» لدعم الفلاحات.

حضر توقيع البروتوكول الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والدكتور حاتم أبوالنجا، مدير مديرية التضامن الإجتماعي، والمهندس محمد الزواوي، مدير مديرية الزراعة، والدكتور حازم صفوت عباس، مدير عام هيئة كير الدولية، وسيد مصطفى، مسؤول العلاقات الحكومية والخارجية بالهيئة، والمهندسة ذكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة.

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وتبلغ تكلفة برنامج «عايشين بخيرها» 3.7 مليون دولار أمريكي لمدة 3 سنوات، ويتم تنفيذه بمحافظات البحيرة والجيزة وبنى سويف والمنيا.

ووجه المحافظ بأن يتم تنفيذ برنامج ومشروع «عايشين بخيرها» بالقرى بالبحيرة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرًا إلى أن البرنامج يهدف إلى إلقاء الضوء على مشاكل التغذية والأمن الغذائي وتحقيق المساواة بين الجنسين في القطاع الزراعي.

ويستهدف البرنامج ضم حوالى 10 ألاف سيدة يتم إتاحة لهم إمكانية الحصول على التمويل والمعارف لتنمية مشاريعهن الزراعية الصغيرة؛ مما يتيح تنمية مشاريعهن الزراعية الصغيرة وسبل عيشهن المستدامة لأسرهن، والتدريب على الممارسات الزراعية وإدارة المشروعات الصغيرة في مجال الزراعة وتحسين الوضع الاقتصادى لصغار المزارعات والمزارعين المستهدفين من المشروع وأسرهم وزيادة معرفة الأسر المعيشية بالأغذية الصحية وتحسين فرص الحصول على خيارات الأغذية الصحية المفيدة، وتقليل الآثار البيئية السلبية.