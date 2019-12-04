«شوقي» يبحث مع سفير سنغافورة بالقاهرة تبادل المناهج التعليمية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، سفير سنغافورة بالقاهرة، دومينيك جوه، وذلك بديوان عام الوزارة.
حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير للتعاون الدولي، والوفد المرافق لسفير دولة سنغافورة.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التعليم العام والفني من خلال تبادل المناهج والخطط الدراسية والمواد التعليمية بهدف تطوير التعليم.
وأكد الدكتور طارق شوقي، على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين والتعاون فيما بينهما وتبادل الخبرات، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع دولة سنغافورة في تطوير النظام التعليمي.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أوجه الاستفادة من الخبرات في مجال التدريب، خاصة فيما يتعلق بتجربة مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة (STEM schools) بمصر وأكاديمية المعلمين بسنغافورة.
من جانبه، أكد سفير سنغافورة بالقاهرة، دومينيك جوه، حرص دولة سنغافورة في التعاون مع مصر في مجال التعليم العام والفني، وعرض تجربة سنغافورة في مجال الصناعات الصغيرة وربط التعليم الفني بالبيئة وتطوير ورش التدريب العملي.
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