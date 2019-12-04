شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصر.. الاجتماع الإقليمي بأبيدجان يناقش مستقبل العمل في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يناقش الاجتماع الإقليمي الأفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية المنعقد حاليا في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، بحضور 54 دولة أفريقية، وممثلي المنظمات الدولية والحكومية والأهلية، مستقبل العمل قي أفريقيا.
وتشارك مصر في الاجتماع بوفد يرأسه وزير القوى العاملة محمد سعفان، يضم حكومة وأصحاب أعمال وعمال ويستمر حتي السبت المقبل، ويعرض على الاجتماع تقرير المدير العام للمنظمة غاي رايدر، المعنون بالمضي قدما بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا.
وتراجع الاجتماعات التقدم الذي حققته البلدان الأفريقية خلال السنوات الأربعة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ أجندة العمل اللائق على ضوء أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، وستتم هذه المراجعة استناداً لإعلان أديس أبابا لعام ٢٠١٥ والتقرير الأخير لمدير عام منظمة العمل الدولية.
وسيكون تقرير مدير عام منظمة العمل الدولية أمام الاجتماع بمثابة توصيات سياسية لا غنى عنها لتحقيق معدلات نمو تشمل الجميع، ولتحقيق تقدم اجتماعي في أفريقيا، ومن المقرر أن تخرج الاجتماعات بخطة عمل للقارة الأفريقية للسنوات العشرة القادمة.
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