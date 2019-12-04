شكرا لقرائتكم خبر عن أهل الأب رفضوا الزواج.. تفاصيل تخلّص منتقبة من طفليها التوأم داخل حضانة بأوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تفاصيل ترك سيدة متنقبة طفلين تؤام في حضانة بمنطقة بشتيل بالجيزة، حيث تبين أن والدة الطفلين اتفقت مع والدهما «طبيب الأسنان» على ترك الطفلين في الحضانة، لرغبتهما في الطلاق لعدم موافقة أسرتيهما على الارتباط الذي استمر أكثر من عامين، وتم ضبط المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى ضباط مركز أوسيم بالجيزة بلاغًا من مالكة حضانة كائنة بشارع الأربعين بمنطقة بشتيل، بحضور سيدة «منتقبة» للحضانة وبصحبتها طفلان ذكور «توأم عمر عام ونصف»، وإبلاغها بأنها تعمل مُمرضة وقيامها بترك الطفلين وحقيبة بداخلها مستلزماتهما، على أن تعود لاصطحابهما وعدم عودتها عقب ذلك.

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وتوصلت تحريات فريق البحث المٌشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى قيام السيدة المنتقبة باستقلال دراجة نارية «توك توك» لتوصيلها من أمام الحضانة لموقف سيارات البوهي، حيث قامت بخلع النقاب واستقلت إحدى السيارات لتوصيلها إلى منطقة روض الفرج بالقاهرة.

كما أسفرت جهود فريق البحث من خلال تكثيف النشر عن صور الطفلين بالمستشفيات بتلك المنطقة وبمواقع التواصل الاجتماعي عن تحديد شخصية تلك السيدة، وتبين أنها «ربة منزل»- 38 سنة- مقيمة بدائرة قسم الساحل وأصل إقامتها بدائرة قسم روض الفرج بالقاهرة، وهي زوجة طبيب أسنان- 30 سنة- مقيم بذات العنوان وأصل بلدته بدائرة مركز قلين بكفر الشيخ، وإنجابهما الطفلين المذكورين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيلياً بارتكاب الواقعة وقررا بسابقة زواجهما منذ عامين وإنجابهما الطفلين، ونظراً لعدم رضا أهلية الزوج عن تلك الزيجة لفارق السن والمستوى الاجتماعي وعدم قدرتهما على رعاية الطفلين، اتفقا فيما بينهما على التخلي عنهما .

وأضافت ربة المنزل باختيارها تلك الحضانة لكونها مجاورة لمحل إقامة شقيقتها بمنطقة بشتيل، وارتدائها النقاب لإخفاء هويتها.