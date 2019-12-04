على متنها 10 جرارات جنرال إلكتريك.. وصول السفينة «جدة» إلى الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة السكك الحديدية أن السفينة البحرية «جدة» التي تحمل دفعة الجرارات الجديدة، وصلت إلى رصيف 66 بميناء الاسكندرية. وتحمل «جدة» 10 جرارات جنرال إلكتريك. وصول السفينة جدة للإسكندرية وصول السفينة جدة للإسكندرية وصول السفينة جدة للإسكندرية

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