الخليج 365 تكشف غدا فتاوى الدم والإرهاب والفساد فى تاريخ الإخوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من الملفات والقضايا المهمة، من بينها ملف بعنوان "فتاوى الدم والإرهاب والفساد فى تاريخ الإخوان"، إضافة إلى إطلاق الحكومة والبنك المركزى 3 مبادرات لدعم الصناعة، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر مع جيبوتى فى مواجهة آثار الفيضانات.

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تنفيذا لتكليفات الرئيس.. الحكومة والبنك المركزى يطلقان 3 مبادرات لدعم الصناعة.. 1- تمويل الأنشطة الصناعية بـ 100 مليار جنيه.. 2- إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة.. 3- تمويل وحدات الإسكان للأسر المتوسطة بـ 50 مليار جنيه والتقسيط على 20 عاما.. 3- "مدبولى": تحسن الاقتصاد فرصة لإعلان مبادرات جديدة.. و"عامر": إسقاط القضايا عن المصانع المتعثرة فى حالة سداد 50%

«السيسى» يؤكد تضامن مصر مع جيبوتى فى مواجهة آثار الفيضانات.. الرئيس يجرى اتصالا بنظيره الجيبوتى.. ويعلن استعداد القاهرة لإرسال مساعدات طبية وإغاثية لدعم الأشقاء فى جيبوتى خلال تلك الظروف الصعبة.. و«جيلة»: الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى ستعود بالنفع على دول القارة

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الكتاب الأسود لفتاوى الجماعة الإرهابية ضد المرأة والأقباط وفى خدمة التطرف والمصالح السياسية.. فتاوى الدم والإرهاب والفساد فى تاريخ الإخوان.. القرضاوى أول من أفتى بالعمليات الانتحارية.. و«البر» أجاز الحصول على الرشاوى الانتخابية.. الجماعة أجازت قتل الإعلاميين والقضاة.. حرموا تولى المرأة مناصب فى الدولة.. ونشروا فتاوى لتحريم بناء الكنائس أو ترميمها

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