شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تناقش ملف تطبيق الحد الأدنى للمعلمين ومدى التزام المديريات بتطبيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية والقيادات التعليمية بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض القرارات الوزارية أرقام 308 و309، بشأن تنظيم الانتدابات للإدارات التعليمية.

وتطرق الاجتماع إلى الحديث عن الإعلان عن مسابقات القيادات التعليمية والإجازات والإعارات الخارجية.

وتناول الاجتماع شرح فلسفة الوزارة الداعمة لرؤية الدولة المصرية المستدامة 2030 والرد على كافة الأسئلة وآليات تنفيذ القرارات الوزارية.

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وناقش الاجتماع قرار الرسوم المدرسية ونسب التحصيل بكل مديرية تعليمية، وملف تطبيق الحد الأدنى للمعلمين ومدى التزام المديريات بتطبيقه واطلاع المسؤولين على برنامج الإدارة المدرسية.

وشارك فى الاجتماع قيادات الوزارة من قطاع التعليم العام والشئون القانونية والأكاديمية المهنية للمعلمين وقطاع الأنشطة والخدمات - إدارة البعثات والإعارات.

وفى نهاية الاجتماع وجه نائب الوزير الإدارات المختلفة بمتابعة تنفيذ ما جاء بالاجتماع على أن يتم عقد اجتماع بعد اسبوعين للتأكد من انتهاء كافة المعوقات لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل فورى.