شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الكهرباء: 22 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الاثنين، 24 ألف 100 ميجا وات، معلناً أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الثلاثاء 24 ألف 100 ميجا وات.

وتوقع الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن تكون هناك زيادة احتياطية فى الإنتاج المتاح اليوم الثلاثاء، قدرها 22 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أى أحمال سواء عن طريق الفصل الإجبارى أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

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