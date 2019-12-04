شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: المرأة التى تعول أسرتها وحيدة وسط ضغوط الحياة مبدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، التحية للمرأة العربية والمبدعات العربيات من أرض، قائلة:" المرأة العربية قدمت نموذجا مشرفا للإبداع فى كل نواحى الحياة فهى العالمة والمحافظة والوزيرة والبطلة الرياضية والأديبة".

وأضافت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال الملتقي الثاني للمبدعات العربيات " والذي ينظمه المجلس الأعلي للثقافة وديوان أهل القلم في بيروت ، بمشاركة هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك بمسرح الهناجر ، بدار الأوبر ، أن المرأة العربية عانت كثيرا من المناخ الثقافى وكافحت بإصرار لإثبات ذاتها وقدرتها لمواجهة كافة التحديات"

وأشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة، إلى أن المرأة التى تعول أسرتها وحيدة وسط ضغوط الحياة هى مبدعه، وأن قدرة المرأة على تجاوز العقبات لإثبات ذاتها قمة الإبداع، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة يهتم بالثقافة اهتمام كبير ومن هنا خصص لها محورا ضمن استراتيجية تمكين المرأة 2030 .

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وأضافت مرسى، أن المجلس القومى للمرأة أطلق حملة تثقيفية على وسائل التواصل الاجتماعى بعنوان الملهمات المصريات لتسليط الضوء على النماذج الملهمة للنساء المصريات والعربيات .

وأكدت رئيسة القومى للمرأة، أن الإبداع أسلوب حياة والمرأة العربية استطاعت أن تثبت ذاتها وتحلق فى سماء الإبداع متحديه الموروثات والثقافة المجتمعية، مطالبة كل فتاة أن تفكر خارج الصندوق لتصنع المعجزات ، مؤكدا ضرورة اتاحة الفرصة للفتيات على الإبداع بالمجتمعات العربية ، والتركيز على شرط الإبداع فى المناهج بالمدارس والجامعات .