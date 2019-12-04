شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يسلم شهادات ختام الدورة التدريبية للأفارقة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، المتدربين الأفارقة شهادات بحصولهم علي الدورة التدريبية التى نظمتها الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين لعدد 30 من الكوادر من 19 دولة أفريقية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، كما حرص على التقاط صورة جماعية معهم .

وأكد شعراوى، عن تطلعه بأن يكون المتدربين من الكوادر الأفريقية سفراء للدعوة من أجل التعاون والتنسيق والتواصل الدائم بين الشعوب والحكومات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دولهم من جانب وفى مصر من جانب آخر.

شارك فى البرنامج التدريبى كوادر الإدارة المحلية الأفريقية ومن بينهم محافظين ونواب محافظين وعمد ونوابهم في دول كينيا والكونغو الديمقراطية والجابون وزامبيا وغانا وغينيا كوناكري ومالاوى ومدغشقر وجامبيا وسيراليون والكاميرون وأنجولا وسيشل والنيجر وبوروندي وجنوب السودان والسودان وموريتانيا وجزر القمر وتوجو، وذلك فى إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

Advertisements