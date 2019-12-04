شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يسلم شهادات ختام الدورة التدريبية للأفارقة ..صور والان مع تفاصيل الخبر
وأكد شعراوى، عن تطلعه بأن يكون المتدربين من الكوادر الأفريقية سفراء للدعوة من أجل التعاون والتنسيق والتواصل الدائم بين الشعوب والحكومات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دولهم من جانب وفى مصر من جانب آخر.
شارك فى البرنامج التدريبى كوادر الإدارة المحلية الأفريقية ومن بينهم محافظين ونواب محافظين وعمد ونوابهم في دول كينيا والكونغو الديمقراطية والجابون وزامبيا وغانا وغينيا كوناكري ومالاوى ومدغشقر وجامبيا وسيراليون والكاميرون وأنجولا وسيشل والنيجر وبوروندي وجنوب السودان والسودان وموريتانيا وجزر القمر وتوجو، وذلك فى إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التنمية المحلية يسلم شهادات ختام الدورة التدريبية للأفارقة ..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.