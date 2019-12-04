شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نضع إمكانياتنا لخدمة أبناء القارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعهدت بوضع إمكانياتها وخبراتها في خدمة أبناء القارة الإفريقية والمساهمة بفاعلية فى بناء قدرات الأشقاء العاملين فى مجال الإدارة المحلية من مختلف أنحاء أفريقيا ليكونوا قادة الغد ومستقبل التنمية الشاملة فى بلادهم.

جاء ذلك خلال كلمة اللواء محمود شعراوي، اليوم، فى حفل ختام البرنامج التدريبى لكوادر الإدارة المحلية الأفريقية ومن بينهم محافظين ونواب محافظين وعمد ونوابهم فى دول كينيا والكونغو الديمقراطية والجابون وزامبيا وغانا وغينيا كوناكرى ومالاوى ومدغشقر وجامبيا وسيراليون والكاميرون وأنجولا وسيشل والنيجر وبوروندى وجنوب السودان والسودان وموريتانيا وجزر القمر وتوجو، وذلك فى إطار التعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأعرب شعراوى عن تطلعه بأن يكون المتدربين من الكوادر الأفريقية سفراء للدعوة من أجل التعاون والتنسيق والتواصل الدائم بين الشعوب والحكومات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دولهم من جانب وفى مصر من جانب آخر.

كما أعرب عن سعادته بلقاء الكوادر الأفريقية في ختام فعاليات الدورة التدريبية والتى تم تنفيذها على مدار الأسبوعين الماضيين بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه كان حريصاً على التواصل مع مسئولى قطاع التدريب بالوزارة ومسئولى مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة للتعرف على انطباعات وملاحظات المتدربين والمدربين والمتحدثين والمحاضرين وضمان تحقيق أقصي الاستفادة من هذه الملاحظات في تصميم البرامج التدريبية القادمة التي تستهدف الأشقاء الأفارقة.

وتابع شعراوى: أرجو أن تكون فعاليات الورشة بشكل عام مرضية لكم، وأن تكون فترة وجودكم فى بلدكم الثانى مصر قد ساعدتكم على التعرف على الملامح الاجتماعية والاقتصادية والسياحية والجهود التنموية التى يتم بذلها حالياً على أرض مصر الغالية.

وأضاف الوزير: يسعدنى فى هذا الإطار أن أشارك معكم أنباءاً سارة متعلقة بإطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومنظمة الحكومات والمدن المحلية الإفريقية ، لافتاً إلي انتهاء الجهات والوزارات المصرية المعنية من استكمال المراجعات الخاصة باتفاقية مقر منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية وإستضافة مصر رسمياً لمقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة، ووضع الاتفاقية موضع التنفيذ كما وعدت الدولة المصرية، بما سيسمح بأن يكون المقر منصة وآلية للتجمع الأفريقى وللحوار بين المدن، وذلك بالتعاون مع محافظة القاهرة التى قدمت جهد كبيراً لوضع المقر المقترح فى أفضل صوره، والذى اختير موقعه بحى النزهة.

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