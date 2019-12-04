شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل لائحة قانون الجامعات التنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وذلك فيما يتعلق بمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطرى التابعة لها درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فى العلوم الطبية البيطرية، وذلك فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.

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