شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين حرس المجلس الرئاسى الليبيى ومسلحين فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها على الصفحة الرسمية لها على موقع " تويتر" يفيد اشتباكات بين حرس المجلس الرئاسي ومجموعة مسلحة تحاصر المبنى الرئاسي فى العاصمة الليبية طرابلس.

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