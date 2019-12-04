شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف..الحكومة تبرز اختيار «اليونسكو» لأسوان ضمن أفضل 10 مدن بالعالم للتعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على اختيار منظمة اليونسكو الدولية أسوان، ضمن أفضل 10 مدن فى العالم للتعلم 2019.

وأوضح الإنفوجراف أن أسوان المصرية تمتلك العديد من فرص التدريب الريادية لكافة الفئات المجتمعية، كما تعمل على تنفيذ خطط التنمية المستدامة.

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ويعد اختيار مدينة أسوان ضمن أفضل عشر مدن للتعلم لعام 2019 من قبل منظمة اليونيسكو، إنجازاً ملحوظاً لتعزيز التعليم والتعلم من خلال سياسات وبرامج مبتكرة ذات أهداف محددة وتطوير استراتيجية الجمع والتنوع بين المشاريع، بما فى ذلك برامج صيانة الحدائق والمحافظة على المياه فى المدارس، بجانب توفير فرص تدريبية متنوعة للمشاريع لجميع فئات المجتمع.



