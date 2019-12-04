شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين بحضور المحافظين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الخميس، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور المحافظين الجدد، لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات وتكليفات رئيس الجمهورية للمحافظين .

وكان رئيس الجمهورية قد كلف المحافظين ونوابهم ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل فى محافظته، واستغلال الميزات النسبية فى كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية، فضلًا عن المتابعة الميدانية للأوضاع فى المحافظات، والتواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف عن قرب على التحديات التى تواجههم، وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية فى هذا الإطار على نحو يتسم بإنكار الذات والتحلى بالضمير الوطنى اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.