شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تنشر مقطع فيديو يرحب بالمشاركين فى منتدى أسوان للسلام والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت وزارة الخارجية مقطع فيديو، الأربعاء، يرحب بالمشاركين فى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذى تحتضنه محافظة أسوان 11 - 12 ديسمبر الجارى.

وقالت وزارة الخارجية إن الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى تواصل جهودها المكثفة لتعزيز العمل الأفريقى المشترك والمساهمة في تفعيل مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية، ودعم السلام والتنمية.

كان وزير الخارجية سامح شكرى أكد أن منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المقرر عقده يومى 11 و12 ديسمبر المقبل بمدينة أسوان يدعم الأهداف المركزية للاتحاد الأفريقى من خلال تركيزه على الحلول الأفريقية لمشاكل القارة، ويوفر منصة لمعالجة كل من الجوانب السياسية والتنموية التى تهم القارة الأفريقية.

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وقال شكرى فى مقطع فيديو نشرته وزارة الخارجية عبر وسائل التواصل الاجتماعى منذ أيام إن الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقى تولى اهتماما كبيرا بقضايا إعادة الإعمار بعد النزاعات فى القارة وهى جانب مهم سيتم معالجته خلال المنتدى.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المنتدى يأتى كحدث إضافى يسلط الضوء على أهمية التواصل بين البلدان الأفريقية على جميع المستويات، مما يتيح الفرصة لكل من المسئولين والشخصيات البارزة فى معالجة القضايا الرئيسية التى تهم القارة الأفريقية وشعوبها.

ولفت إلى أن مصر ستقوم بمتابعة نتائج منتدى أسوان ومع نهايته ستعد خارطة طريق للأفكار حيث سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى باطلاع القادة الأفارقة خلال القمة القادمة بالنتائج التى أسفر عنها المنتدى لإدماجها في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي للوقوف على الأسباب التى يمكن أن تعرقل التنفيذ على مستوى الاتحاد.

وأكد وزير الخارجية أن منتدى أسوان لن يكون حدثًا لمرة واحدة، ولكنه سيتكرر سنويًا وسيصبح عنصرًا أساسيًا في جدول الأعمال الأفريقي فيما يتعلق بالبحث والتوصل إلى حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية.