شكرا لقرائتكم خبر عن إهانة أردوغان أمام مقر وزراء بريطانيا.. والمعارضة: هناك فارق بينه وبين الزعماء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإهانة شديدة عقب وصوله لمقر مجلس وزراء بريطانيا، حيث لم يجد أحدا فى استقباله، الأمر الذى أثار سخرية المعارضة التركية.
ونشرت منصات معارضة تركية، الفرق بين استقبال رؤساء وملوك الدول الأخرى وبين رجب طيب أردوغان عند الوصول لـ"تن داوننج ستريت".
وقالت المعارضة التركية إن أردوغان لم يجد أحد يستقبلة، وأحُرج أمام باب مقر مجلس وزراء بريطانيا، وحاول تخفيف حدة الاحراج فرفع يده وظل يلوح لمؤيديه.
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