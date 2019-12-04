شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 6 أشهر وغرامة 500 جنيه لصاحب "حصان" عض طفل فى رأسه بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاقبت محكمة جُنح بلبيس، بالشرقية، اليوم الأربعاء، صاحب حصان بالحبس 6 أشهر وغرامة 500 جنيه؛ على خلفية اتهامه فى القضية رقم 34380 جُنح بلبيس لسنة 2019، بهياج حصان يملكه وتعديه على طفل بالعض فى رأسه.

وكان اللواء اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "بلبيس" المركزى، بوصول "أمير إبراهيم مهدي" 14 سنة، طالب بالصف الثانى الإعدادى، مصابًا بجروح قطعية بالوجه والفك إثر تعرضه لـ"عضة" حصان.

وتبين أن الحصان ملك "ر.م.م" تاجر أنابيب، حيث تبين أن الحصان اصابته نوبة هياج تسببت فى تعديه على الطفل،، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 355 / 2 جُنح بلبيس لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جُنح بلبيس.

وحضر المحاكمة محمد عبدالحميد، المحامى بالمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، والذى أوصى بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى، وعاقبت المحكمة المتهم بالسجن 6 أشهر.