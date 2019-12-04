شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. دعم الصناعة بـ100 مليار وإسقاط الفوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها إعلان الحكومة والبنك المركزى 3 مبادرات لدعم الصناعة، وإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، بدعم قطاع الصناعة أعلن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، عن 3 مبادرات جديدة بالتعاون مع البنك المركزى و لتنشيط قطاع الصناعة فى مصرو استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصرى.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجيبوتى "اسماعيل عمر جيلة.

أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، على أن المنطقة العربية مازالت تعانى من تداعيات استمرار الاحتلال الإسرائيل للأراضى العربية منذ حرب يونيو عام 1967 سواء فى فلسطين أو الجولان السورى، وأن منطقة الشرق الأوسط لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام دون تحرير الأراضى العربية، جاء ذلك خلال كلمة مصر فى جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مناقشة الوضع فى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وفى أعقاب الاحتفال بيوم التضامن مع الشعب الفلسطينى، والتى طرح خلالها مشروع القرار الذى تقدمه مصر سنوياً إلى الجمعية العامة بشأن الجولان السورى المحتل، فضلا عن مجموعة أخرى من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية.

منذ أن اتخذت الحكومة البريطانية قرارها برفع الحظر عن الطيران الذى كان مفروضا على مدينة شرم الشيخ، حتى بدأت تتوالى الأخبار السارة لقطاع السياحة المصرى، حيث سارعت شركات السياحة البريطانية بالتسويق الفورى للمدينة والاعلان عن بدء تشغيل رحلاتها والمنتظر أن تبدأ فى فبراير المقبل.

قرر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، غلق مدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين، لحين تطهير المدرسة، وإزالة كافة مصادر الروائح التى تسببت فى اختناق 86 طالبة اليوم.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الثلاثاء، افتتاح مدينة دمياط للأثاث، وحسب تصريحات رسمية، فقد تم تنفيذها بواسطة 41 شركة مصرية وطنية متخصصة يعمل بها 15 ألف مهندس وفني وعامل تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بتكلفة 3.1 مليار جنية بهدف إنشاء مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة في صناعة الاثاث.

فى التقرير التالي، يلقى ”الخليج 365” الضوء على نصائح هامة في حالة مقابلتك اللجان الشرطية وما هى الحالات التى يجوز فيها لرجل الشرطة تفتيش المواطن أو استيقافه كما يحدث فى الشارع بشكل طبيعي، ولتجنب المشكلات المتكررة – بحسب الخبير القانونى والمحامي حسام الجعفري.

ذكرت روسيا اليوم في خبر عاجل لها على موقعها الالكترونى أن وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى مؤتمره الصحفى وغادر قمة الناتو بلندن على خلفية تسريب فيديو يظهر زعماء دول بالحلف يسخرون منه.

ذكرت فضائية العربية فى خبر عاجل لها على الصفحة الرسمية لها على موقع " تويتر" يفيد اشتباكات بين حرس المجلس الرئاسي ومجموعة مسلحة تحاصر المبنى الرئاسي فى العاصمة الليبية طرابلس.

تمكنت القوات الأمنية المغربية بالتعاون مع جهات أمن إسبانية ، من القبض على خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي قرب مدريد، كانت روجت إلى دعوات للانتقام لمصرع زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.

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الطقس مائل للدفء نهارا وبارد ليلا، وسط توقعات بفرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، هكذا جاءت أبرز توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، وسط نصائح للمسافرين خلال إجازة عطلة نهاية الأسبوع بتوخى الحذر من الشبورة المائية على الطرق.

أصدرت محكمة كويتية حكمًا بالسجن 4 سنوات بحق كويتى في قضية الاعتداء بالضرب على مصري، وبحسب جريدة الأنباء الكويتية، "قضت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الكويتية برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، في قضية الاعتداء بالضرب على المصري "وحيد" والمدان بها من محكمة الجنايات مواطن، بالشروع بقتله في صناعية الشويخ، بالسجن 17 سنة، وبتعديل الحكم إلى السجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ".

أعلنت إدارة قناة TeN رسميا توقفها عن البث بنهاية شهر ديسمبر 2019 لأسباب تمويلية وإعلانية بحتة، يأتى هذا القرار الصعب انطلاقاً من حرص القناة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها وتعاقداتها التشغيلية، واستباقاً لأي صعوبات مالية قد تواجهها القناة في المستقبل نتيجة ضعف الإعلانات على شاشة القناة.

غادر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه المملكة العربية السعودية للعلاج، حيث يعاني من نزيف متقطع تسبب فى عدم النوم بشكل كافى، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم، بالإضافة إلى متابعة حالة الورم في الرأس الذي يقع قريبا من الغدة، حيث قرر فريق الأطباء عدم التدخل الجراحي في الفترة الحالية، واكتفوا بالعلاج لحين تحسن الحالة، ويشرف على علاج المستشار فريق طبي من أوروبا وأمريكا.

كشف مصدر داخل ادارة النادي الأهلي عن نجاح ناديه في الحصول على ستاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة بموجب الاتفاق يلعب الأهلي كل مبارياته علي ملعب السلام.

ينفرد ”الخليج 365” بنشر صورة من عقد الدولى التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك مع النادى الأبيض فى موسم 2019 / 2020 وهو الموسم الجارى الذى شهد الأزمة بين اللاعب وناديه، بعدما كشف النقاز عبر محاميه أنه فسخ تعاقده مع الزمالك، ونستعرض فى التقرير التالى كل التفاصيل الخاصة بعقد اللاعب التونسى وما تقاضاه.

يفتتح المنتخب الأرجنتينى منافسات بطولة كوبا أمريكا 2020 ضد تشيلى فى "بوينوس أيرس"، والتى ستنطلق منافساتها فى 12 يونيو المقبل، بتجدد ذكريات جماهير التانجو المؤلمة، حيث تعد المباراة تكرارا لنهائى نسختى 2015 و2016 عندما خسر ميسى ورفاقه أمام تشيلى.

يدخل فريق الزمالك مواجهة مهمة فى السابعة والنصف مساء اليوم، عندما يستضيف فريق الشرقية فى دور الـ32 لمسابقة كأس مصر، وهى المباراة الأولى للفرنسى كارتيرون المدير الفنى الجديد للفريق، والذى تم التعاقد معه عقب الهزيمة من مازيمبى بثلاثية نظيفة فى دورى أبطال أفريقيا.

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، عن القوائم المختصرة للمرشحين لجوائز الأفضل فى أفريقيا بحفل الكاف الذى سيقام فى الغردقة يوم 7 يناير المقبل.

يصطدم فريق الاتحاد السكندرى بنظيره الإسماعيلى فى دور الثمانية بـ كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عقب القرعة التى تم إجراؤها اليوم الأربعاء.

رفض مسئولو النادى الأهلى تجديد عقد أحمد فتحى لاعب الفريق بنفس القيمة المالية التى سيحصل عليها الثلاثى حسام عاشور وشريف إكرامى ووليد سليمان.