لتصالح الأب.. حفظ التحقيقات في واقعة غرق طفلة بنادي "وادي دجلة المعادي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أمرت نيابة المعادي برئاسة المستشار تامر عاشور، بحفظ التحقيقات في واقعة غرق الطفلة كارما الخولي في بحيرة صناعية بنادي وادي دجلة بالمعادي.

وكشفت النيابة أن قرار حفظ التحقيقات، جاء استنادًا لتصالح الأب مع المدعى عليهم.

وكانت الطفلة كارما الخولي سنة و8 أشهر، غرقت الشهر الماضي في بحيرة صناعية بنادي وادي دجلة بعدما تاهت من شقيقتها الكبرى أثناء التنزه.

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وكان والد الطفلة قال في تصريحات لمصراوي إنه اتهم مسئولي النادي أمام النيابة بالإهمال الجسيم الذي أدى لسقوط ابنته في بحيرة صناعية وغرقها، موضحًا أن البحيرة لا يحيط بها سور عال يمنع تسلل الأطفال إليها ولا كاميرات مراقبة أو أفراد أمن قد ينقذون من يسقط فيها.

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