إحالة أوراق 3 أشقاء قتلوا صراف لفضيلة المفتي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف، نائب رئيس المحكمة، ومحمد زكي العطار، وسكرتارية عصام سليم، وإيهاب محمد علي، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 3 أشقاء إلى فضيلة المفتي، لاتهامهم بقتل صراف أثناء عمله بمكتب مقاولات التأمينات بمجمع البريد الكائن في حي الشرق.

تعود الواقعة إلى شهر يوليو الماضي عندما استقبلت مشرحة مستشفى الحميات "م.م.م"، 58 سنة، جثة هامدة، نتيجة إصابته بتسع طعنات نافذة بالصدر والبطن والرقبة، أثناء عمله بمجمع البريد.

توصلت تحريات فريق البحث الجنائي المكلف من اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد، أن المجني عليه اعتاد الحضور لصرف المعاشات ليلًا، تيسيرًا على المواطنين من كبار السن، وأن المتهمين استغلوا الهدوء الذي يشهده المبنى ليلًا لتنفيذ جريمتهم، وأن المتهمين هم 3 أشقاء بينهم امرأة يعطف عليها القتيل لظروفها المالية الصعبة، واتفقوا على قيام شقيقتهم بإيهام القتيل بحاجتها الضرورية لمبلغ مالي، واستعطاف القتيل للحضور إليه ومنحها المبلغ، وفور وصوله هاجمه شقيقيها واستوليا على مبلغ مالي كبير، وسددا عدة طعنات بجسده حتى فارق الحياة.