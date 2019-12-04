"أنا شوفتها نازلة من عندك".. يتخلص من ابنة شقيقه بعدما شاهدته في وضع مُخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة طالبة مقتولة داخل غرفتها في الشرقية، وتبين بان عم المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة خوفاً من فضحه بعدما أخبرته برؤيتها ربة منزل معه في وضع مخل بالآداب.

تلقى مركز منيا القمح بلاغا من ربة منزل 33 سنة مُقيمة بدائرة المركز" باكتشافها عقب عودتها لمسكنها مقتل نجلتها 16 سنة داخل غرفة نوم بشقتهم بوجود سكين بالناحية اليسرى من الرقبة وأن الجثة بها عدة طعنات متفرقة.

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة عم المجني عليها عامل، 24 سنة، مُقيم بذات العقار محل الواقعة".

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلا بارتكابه الواقعة.

وقرر بأن المجني عليها "ابنة شقيقه" أخبرته في اليوم السابق للجريمة بعلمها بارتباطه بعلاقة غير شرعية بإحدى السيدات، 21 سنة، متزوجة من عامل 28 سنة، مقيمان بنفس المنطقة" ومشاهدتها حال نزولها من شقته الكائنة بالعقار محل الواقعة، وذلك أثناء تواجد زوجته طرف أهليتها، وخوفا من افتضاح أمره قام بقتلها.

جرى اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.