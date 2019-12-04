بالفيديو.. الداخلية توجه قافلتين طبيتين للكشف على المواطنين بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعد قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، فيديو يُبرز جهود قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية للمساهمة في تقديم الدعم والرعاية الصحية للمواطنين قاطني القرى الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم

ووجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة بتوجيه قافلة طبية، ضمت جميع التخصصات، مدعومةً بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين، بمركز شباب المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

Advertisements

كما أوفد القطاع قافلة طبية ضمت كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمواطنين بمنطقة (مساكن المحمودية بدائرة قسم شرطة القطامية) بمحافظة القاهرة، وتم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتي ذلك استمرارا للدور المجتمعي الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تقديم الدعم والرعاية الصحية للمواطنين قاطني القرى الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم.