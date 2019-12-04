الداخلية تُحبط تهريب 3 أطنان بانجو عبر المجرى الملاحي لقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في إحباط تهريب 3.2 طن من مخدر البانجو مُخبأة داخل حمولة سيارة بالمجرى الملاحي لقناة السويس.

تمكن مفتشي قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط قسم البحث الجنائي بإدارة تأمين المجرى الملاحي بالسويس "معدية الشط" من ضبط سائق 33 سنة " أثناء عبوره المعدية "من الجهة الشرقية إلى الغربية" قائداً سيارة نقل الغربية "قلاب" مُحملة بأجولة كسر رخام.

وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على 3 طن و200 كيلوجرام من نبات البانجو المخدر، 1720 جنيه، هاتفين محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد نقلها لأحد الأشخاص.

جرى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.