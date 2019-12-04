رئيس "السكة الحديد" يوجه بإغلاق المعابر غير القانونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، الأربعاء، محطات خط القاهرة/ بنها؛ لمتابعة الأعمال في مشروعات نظم الإشارات على الخط.
ووجه رئيس الهيئة، بغلق كافة المعابر غير القانونية، خاصة بمحطة قليوب وغلق الفتحات في الأسوار الموجودة في بعض المحطات، كما استمع إلى شكوى بعض الموظفين.
ووجه "رسلان" بمراجعة تركيب جميع عربات خط الشرق، وأكد أهمية دهان المكاتب الإدارية بمحطة شبرا للظهور بشكل لائق، موجهًا بسرعة مراجعة حنفيات الحريق وكذلك مراجعة وسائل الحماية المدنية.
وشدد على ضرورة الاهتمام بنظافة المحطات وتقليم الأشجار وتهذيبها على طول الخط.
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