مصر | قبول إستئناف النيابة علي إخلاء سبيل 35 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول إستئناف النيابة علي إخلاء سبيل 35 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار شبيب الضمرانى قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل 35 متهما في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمتهمين فيها بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.. وقررت تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا

والمتهون هم:

١- احمد عبد المنعم محسن طاحون

٢- احمد محى الدين ابرهيم محمد

٣- شروق عصام على عبد الحميد

٤- سحر احمد احمد عبد النبى

٥- جميلة صابر حسن ابراهيم

٦- رمضان محمد رجب ابراهيم

٧- ثائر عزت عبد الحميد محمد على

٨- محمود على مصطفى على

٩- ابراهيم محمد ابراهيم محمد عبد القادر

١٠- ابراهيم مدحت عبدالله عبد الرسول

١١- احمد محمد رفعت ابو العلا

١٢ - خالد سيد يوسف موسى

١٣- حمادة محمد صديق ابراهيم

١٤- عبد الرحمن عصام فتحى السيد أحمد

١٥- صلاح الدين محمد محمود فهمى

١٦- مصطفى محمود عباس حميدة

١٧- محمود محمد السيد عبد الخالق

١٨- ايمان محمد احمد على الحلو

١٩- هدير احمد محمد عوض

٢٠- عمر عطالله عبدالله محمد

٢١- محمد احمد سمير حسين

٢٢- احمد محمود عبد الحميد امين

٢٣- احمد ناجى احمد امام

٢٤- خالد سيد رمضان احمد

٢٥- كريم ربيع زيدان الابيض

٢٦- حازم محمد ابو الحديد بدر

٢٧- محمود محمد متولى محمد

٢٨- شريف محمد عبد الغنى صبره

٢٩- رضا فتحى الباب محمود عمر

٣٠- يحى محمود عبد العزيز

٣١- الشيماء محمد عبد الحميد موسى

٣٢- احمد محمد على عبدالله

٣٣-محمود محروس احمد يوسف

٣٤- منير ابراهيم على عبدالله

٣٥- محمد عبد الحميد عبدالرزاق عماشة

ووجهت النيابة للمتهمين مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.

