مصر | تجديد حبس 11 متهما من شركاء ابنة القرضاوي بتهمة تمويل الإرهاب 45 يوماً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس 11 متهما من شركاء ابنة القرضاوي بتهمة تمويل الإرهاب 45 يوماً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار مغتز خفاجي تجديد حبس 11 متهما من شركاء علا القرضاوي ابنة القيادي يوسف القرضاوي وذلك لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019، بتهمة تمويل جماعة إرهابية ونسبت النيابة إليه تهمتي الانضمام وتمويل جماعة إرهابية.

والمعروضون هم كل من:

١- هشام إسماعيل يونس الدسوقي

٢- عبدالحكيم عبد الصمد محمد محمد

٣- أيمن السيد محمد إسماعيل

٤- عبدالله الأحمدي إبراهيم يوسف

٥- حاتم محمد محمد راشد موسى

٦- عماد الدين محمد أحمد محمد الديب

٧- يوسف سلامه إبراهيم سالم

٨- عبدالله حلمي محمد خليل شوشة

٩- أسامة السيد أحمد محمد حسن الفقي

١٠- مروة أحمد مدبولي أحمد

١١- سمية ناصف محمد ناصف رشدي

وتجري النيابة تحقيقات مع علا القرضاوي بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني يفيد بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.

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ويواجه المتهمان ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

ويشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق في الواقعة.