مصر | "زوجها طبيب" و"عاشين في الساحل".. تفاصيل جديدة لترك منقبة لطفليها التوأم بحضانة

كما توصل فريق البحث إلى أنه نشبت خلافات بين الزوجين خلال الفترة الأخيرة، وعدم تمكنهما من الإنفاق عليهما، وعقدا العزم على التخلص منهما، وعلى إثر ذلك، ارتدت والدة الطفلين" نقاب"، لعدم التوصل إلى أوصافها، وذهبت بيهما إلى دار حضانة بمركز أوسيم، وتركتهما، وفرت هاربة بحجة إحضار أوراق تفيد هويتها لاستكمال بياناتها بالحضانة.

كان نجح ضباط إدارة البحث الجنائي، بقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات، ترك طفلين توأم داخل دار حضانة بمركز أوسيم، وتبين أن والديهما وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، بورود بلاغا من إدارة حضانة أهلية بنطاق المركز، بقيام سيدة بترك طفلين وعدم عودتها لاستلامهما.

Advertisements

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ بإشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص والمعاينة وسؤال العاملين بالحضانة قرروا بأن السيدة تركت الطفلين ولم تعود لاستلامهما، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة توصلت جهوده إلى أن طبيب أسنان وزوجته وراء ارتكاب الواقعة " والدي الطفلين"، وأنهما مقيمين بمحافظة القاهرة.

وأعدت مأمورية برئاسة المقدم مجدي موسي رئيس وحدة مباحث المركز، ومعاونيه، وتمكنت القوات من القبض عليهما واقتيادهما إلى ديوان المركز، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

